إيطاليا – عجزت الروسية داريا كاساتكينا عن تخطي حاجز الدور الأول لدورة باليرمو الإيطالية الدولية للتنس، البالغة جوائزها أكثر من 250 ألف دولار.

وخسرت داريا كاساتكينا أمام صاحبة الأرض الإيطالية، جاسمين باوليني، بمجموعة مقابل اثنتين، بواقع: (7-5) و (4-6) و (4-6) في مباراة ماراثونية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، وهي الأولى للروسية بعد استئناف البطولات عقب توقف الأنشطة الرياضية لعدة أشهر، بسبب جائحة كورونا.

وستكون جاسمين باوليني، في الدور الثاني، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي يجمع البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش والبلجيكية أليسي ميرتنز.

المصدر: “سبورتبوكس”