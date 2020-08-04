سوريا – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إصابة أربعة لاعبين وثلاثة إداريين من منتخب سوريا الأول بفيروس كورونا المستجد خلال المعسكر التدريبي في مدينة حلب.

وقال الاتحاد السوري في بيان رسمي: “كشفت الفحوصات التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني والكادر الفني والإداري يوم أمس الاثنين، عن إصابة كل من اللاعبين مارديك مارديكيان، ومحمد عنز، وأحمد أشقر، وأحمد الأحمد، ومن الكادر الفني والإداري عساف خليفة، وسام غيبور، ومهند أسعد، بفيروس كورونا”.

وأضاف البيان: “وبناء عليه تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيدا عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم”.

وأكمل: “إدارة المنتخب اتخذت منذ اللحظة الأولى بالمعسكر كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من خلال تطبيق التعليمات الصحية وعزلت اللاعبين الذين يشعرون بأي أعراض داخل غرفهم مباشرة.. نتمنى لنجومنا السلامة والتعافي”.

وكان التونسي نبيل معلول، المدير الفني الجديد لـ”نسور قاسيون”، قاد أمس الاثنين في حلب، أول تدريبات المنتخب السوري، بحضور 23 لاعبا، وذلك ضمن التحضيرات لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المصدر: موقع الاتحاد السوري لكرة القدم