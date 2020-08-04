ليبيا – قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي إن الوضع في المدينة بشأن فيروس كورونا خرج عن السيطرة؛ لأن أغلب حالات الاصابة جديدة خاصّة أن الحالة الصفرية لم يتم العثور عليها للآن.

الجالي أشار في مؤتمر صحفي عقد بمقر مركز طبرق الطبي وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية إلى ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في طبرق إلى 22 حالة، منها حالة وفاة. لافتًا إلى أنه تم عزل آخر ثماني حالات إلى قسم الحجر الصحي.

ونوّه إلى أن قسم العزل أصبح ممتلئًا؛ لأن المواطنين أصبح لديهم هوس بفيروس كورونا، وعليهم التفريق بين الإنفلونزا والفيروس المستجد داعيًا إياهم إلى الإلتزام واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة .

المرصد – متابعات