مؤرخ روسي مشهور يكذّب إيلون ماسك: المصريون القدماء بنوا الأهرامات ولدينا أدلة على ذلك

مؤرخ روسي مشهور يكذّب إيلون ماسك: المصريون القدماء بنوا الأهرامات ولدينا أدلة على ذلك

مصر – ردّ المؤرخ والناشر الروسي الشهير يفغيني بوناسينكوف على رئيس الشركة الأمريكية سبيس إكس إيلون ماسك، بعد تصريحاته الأخيرة حول أن مخلوقات فضائية بنت الأهرامات.

وقال المؤرخ الروسي: “أنا مقتنع بأن إيلون ماسك شخص جاهل ومغامر، حيث يريد كسب المال على حساب الآخرين واستغلالهم”.

وتابع: “يبدو الأمر مخزيا للغاية عندما يدلي ببيانات علمية من وحي خياله”.

وأكد المؤرخ الروسي أنه تم بناء الأهرامات بأيدي المصريين القدماء، وأن لدى العلماء كل الأدلة على ذلك.

ونصح المؤرخ الروسي رئيس شركة سبيس إكس بجني المال من خلال أي عبارات علمية أخرى.

يذكر أن السلطات المصرية دعت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للقدوم إلى البلاد حتى يتمكن شخصيا من التأكد من أن الأهرامات الشهيرة في الجيزة قد بنيت بأيدي البشر وليس الغرباء من الفضاء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا