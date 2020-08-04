سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتحديد الاثنين القادم موعدا لأولى جلسات أعضاء مجلس الشعب المنتخبين مؤخرا.

وقضى المرسوم رقم 209 للعام 2020 بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للانعقاد لأول مرة في العاشر من الشهر الجاري.

وكان الأسد أصدر منذ أيام المرسوم رقم 208 لعام 2020 بأسماء الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

ويتألف المجلس من 250 عضوا، معظمهم ينتمون لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، والأحزاب التي تتشارك معه ضمن “الجبهة الوطنية التقدمية”.

يذكر أن تشكيل مجلس الشعب الجديد يقتضي حكما تشكيل حكومة جديدة حسب دستور البلاد الذي ينص على أن الحكومة تعد بحكم المستقيلة عند انتخاب المجلس الجديد.

أسامة يونس – دمشق