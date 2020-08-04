 مصلحة المطارات تعلن وقف الملاحة في مطار مصراتة ونقلها إلى معيتيقة – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أعلنت مصلحة المطارات  إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراتة واستئنافها من مطار معيتيقة في طرابلس بسبب الحريق الذي تعرضت له محطة ركاب مصراتة ليلة أمس الاثنين .

وأكدت مصلحة المطارات على إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي وإلى حين إشعار آخر بسبب هذا الحريق الذي أتى على جزء كبير من المحطة .

وأفادت المصلحة بأنه سيتم استئناف رحلات شركات الطيران التجارية (المغادرة) مجدداً من مطار معيتيقة الدولي إبتداء من صباح يوم الأحد الموافق 2020/8/9 وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حالياً بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي.

المرصد – متابعات