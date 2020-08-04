ليبيا – أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الزاوية عن منطقك موبوءة في المدينة بفيروس كورونا .

وقال فرع المركز في بيان مقتضب أن منطقة ( الواسع ) الواقعة جنوب مدينة الزاوية موبوءة بفيروس كورونا مطالبًا سكانها بعدم الخروج منها تنفيذًا لتعاليم الدين .

كما طالب فرع المركز كافة مواطني الزاوية بعدم الدخول لهذه المنطقة ( الواسع ) إلى حين إلى حين التقصي ومعرفة الحالة الصفرية ومن ثم تحديد البؤرة عبر حصر المخالطين .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن نفاد مخزون مشغلات إختبار كشف فيروس كورونا من معظم مختبرات فروعه مطالبًا صحة الوفاق بتوفيرها لترد اللجنة العليا بأنها وفرت 900 قطعة يوم أمس وهي كمية هزيلة لا تكفي لـ 400 مصاب او مشتبه به على أقصى تقدير .

المرصد – متابعات