الكويت – انتقد النائب في مجلس الأمة الكويتي رياض العدساني، اليوم الثلاثاء أداء وزير المالية براك الشيتان، وقال: “الوزير ليس لديه رؤية.. وتخبطه أدى لانخفاض التصنيف الائتماني للكويت”.

وأضاف، أن “خفض التصنيف الائتماني للكويت تم بعد استنزاف الاحتياطي العام والاتجاه إلى الدين العام”.

وأشار إلى أن “الوزير يضلل النواب بشأن الوثيقة الاقتصادية التي وقعها وتمس جيوب المواطنين بشكل مباشر وهو يتقاضى راتبا استثنائيا بأثر رجعي”.

وبين العدساني أن، وزير المالية الكويتي يريد تجميد ترقيات الموظفين من أجل زيادة الإيرادات العامة، بالمقابل تجد عنده موظفين وافدين في وزارة المالية رواتبهم أكثر من 2000 دينار كويتي (نحو 6540 دولار).

كذلك انتقد النائب الكويتي أداء الوزير الكويتي خلال أزمة كورونا، وقال العدساني إن الوزير براك في عز أزمة كورونا يريد أن يقلص 50% من العلاج بالخارج وإلغاء الدعم وزيادة سعر المحروقات وتقليص الدعم للأندية ورفع المعدل المطلوب لابتعاث الطلبة للخارج.

وشمل الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني ثلاثة محاور يتعلق الأول بـ “البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020″.

أما المحور الثاني فقد خصص لـ”المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي”، فيما يعنى المحور الثالث بـ”القضايا المالية وتضليل الرأي العام”.

(دينار كويتي = 3.27 دولار)

المصدر: RT