البرتغال – دخل نجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، نونو مينديز، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإن النادي الملكي استفسر عن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

ورد سبورتينغ لشبونة على استفسار ريال مدريد، بإبلاغه بأنه إذا أراد الاستفادة من خدمات مينديز، فسيتوجب عليه دفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 45 مليون يورو.

وتتنافس بالإضافة إلى ريال مدريد، عدة أندية أوروبية للظفر بخدمات المدافع البرتغالي الشاب، بينها مانشستر يونايتد.

وشارك مينديز في الموسم المنقضي مع الفريق الرديف لنادي سبورتينغ، وسجل هدفا واحدا وصنع 17، كما ظهر في تسع مباريات مع الفريق الأول لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكان مينديز قد وقع في يونيو الماضي، عقدا جديدا يبقيه في سبورتينغ حتى العام 2025.

المصدر: Record