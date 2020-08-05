وصعد خام برنت 44 سنتاً أو ما يعادل 0.99 بالمئة إلى 44.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 11 بتوقيت بغداد. وارتفع العقد 0.6 بالمئة يوم الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من آذار.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو ما يوازي 0.48 بالمئة إلى 42.17 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات يوم الثلاثاء مرتفعا 1.7 بالمئة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر تموز.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

لكن حالات الإصابة بفايروس كورونا تواصل الارتفاع عالميا. وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن ألف حالة يوميا، بينما اضطرت عشرات الولايات لتعليق خططها لإعادة فتح اقتصاداتها أو التراجع عن تلك الخطط.

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كما أظهرت بيانات المصانع الأميركية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.