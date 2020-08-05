ليبيا – قال رئيس وفد البرلمانيّ الأوروبيّ للعلاقات مع البلدان المغربيّة أندريا كوزولينو إنه التقى الإثنين في نابولي بصفته رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول شمال أفريقيا وزيرَ الخارجيّة الإيطالي لويجي دي مايو.

كوزولينو أشار وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الجيوسياسي الحساس لدول شمال أفريقيا وخاصة ليبيا وتونس.

وتابع أنه لم يعد من الممكن تأجيل قضيّة تعزيز العمل الأوروبي لتوطيد السلام في تلك المناطق وتحقيق الاستقرار في الإطار السياسي، فضلًا عن تنظيم تدفّقات الهجرة.

كما أكّد البرلماني الأوروبي أن لإيطاليا دورًا حاسمًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضّحًا أنه اتفق مع دي مايو على بعض الالتزامات المحدّدة.