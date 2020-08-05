الأردن – أعلن الديوان الملكي الأردني عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقدم الأردن مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، اتصلت بمعالي وزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلا تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت”.

المصدر: RT