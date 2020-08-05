ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس في مدينة طرابلس وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني للتشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

الجانبان أكدا خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على أهميّة العودة للمسار السياسي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذا الصدد، جدّد السراج التأكيدَ على أن أيّ وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف الذي وصفه بـ”المعتدي” في أيّ موقع يتيح التهديد بما أسماه بـ”عدوان جديد” حسب تعبيره.

ومن ناحية أخرى، جرى متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات ووضع برامج للتدريب واستقبال “الطلبة العسكريين” (مسلحي الوفاق) بالكليات العسكرية الإيطالية.

وتطرق الاجتماع لموضوع عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا كما أكّد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

هذا وحضر الاجتماع كل من “سفير إيطاليا لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو، رئيس قيادة أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشاريللي، رئيس جهاز الأمن الخارجي الجنرال جياني كارفيللي، قائد العمليات بوزارة الدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، الوزير المفوض المستشار ماسيمو ماروتي، رئيس مكتب السياسة العسكرية الاميرال جيانفر انكوانوتسياتا”.

كما حضره عن الجانب الليبي كل من “نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وزير الخارجية محمد سيالة، وكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، رئيس جهاز الأمن الداخلي رشيد محمد الرجباني، رئيس جهاز المخابرات العامة صبري دريز، نائب مدير إدارة الشؤون الاوربية بوزارة الخارجية عبد الرحمن مازق”.