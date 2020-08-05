السفارة الأمريكية في بيروت: ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة أعقبت الانفجار بمرفأ بيروت

السفارة الأمريكية في بيروت: ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة أعقبت الانفجار بمرفأ بيروت

بيروت – أفادت السفارة الأمريكية في بيروت إنه ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة إثر انفجار مرفأ بيروت، داعية سكان المنطقة إلى البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.

وقالت السفارة: “نحن نتابع عن كثب تقارير عن الانفجار في ميناء بيروت أو بالقرب منه”.

ودعت “مواطني الولايات في المنطقة المتضررة إلى متابعة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية”.

ولفتت إلى أن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار لذا يجب على جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء الكمامات إن وجدت.

وحثت مواطني الولايات المتحدة في المناطق المتضررة الذين هم بأمان على الاتصال بأحبائهم مباشرة و/أو تحديث وضعهم على وسائل التواصل الاجتماعي كما دعت المواطنين الأمريكيين لتجنب المناطق المتضررة.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: RT