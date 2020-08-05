ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر حكومة الوفاق بـ”الفاسدة” ، مبيناً بأنه لا يمكن إنتظار أي خير منها.

الشاطر وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الثلاثاء أعتبر أنّ مطالبة حكومة الوفاق بمعالجة الفساد الماليّ والإداريّ تضييع وقت واستنزاف الجهود.

وإختتم عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا حديثه قائلاً : “لا تطردوا محمد هيثم ولا سواه بشبهات فساد، هؤلاء أبرياء من التهم، بدليل حرص رئيس الحكومة على بقائهم، رئيس الحكومة يتصرف باعتباره محصنا من المساءلة ورَفَض الامتثال أمام مجلسي النواب والدولة. احترمنا الشرعية وقت المحن فاستخف بالجميع، مشكلتنا في رئيس الرئاسي”.