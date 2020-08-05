إسبانيا – تحوم الشكوك حول جاهزية النجم البلجيكي إدين هازارد للمشاركة مع فريقه ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب استمرار معاناته من إصابة الكاحل.

وقالت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن هازارد لم يظهر بشكل جيد في تدريبات الفريق الملكي، لذلك فإنه قد يجلس على دكة البدلاء أمام مانشستر سيتي.

وتعرض النجم البلجيكي لإصابة قوية في منطقة الكاحل، أبعدته عن معظم مباريات الموسم الجاري، حتى أنه لم يستعد لياقته الكاملة بعد العودة من التوقف الطويل.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فريق مانشستر سيتي، يوم الجمعة المقبل، في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “تشامبيونزليغ”، علما بأن مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق الإنجليزي (2-1)، على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد.

المصدر: وكالات