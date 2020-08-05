الصليب الأحمر اللبناني: أرتفاع عدد قتلى أنفجار بيروت الى 100

الصليب الأحمر اللبناني: أرتفاع عدد قتلى أنفجار بيروت الى 100

بيروت – أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100، وإن كثيرا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وذكر جورج الكتاني لتلفزيون “إل.بي.سي.آي” عبر الهاتف أن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة كي تستقبل المشارح الجثث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث.

وهذا أعنف انفجار منذ سنوات فى بيروت التي تعاني من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة فى إصابات فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن شحنة من نترات الأمونيوم قدرها 2750 طنا موجودة في مستودع منذ 6 سنوات هي السبب بالانفجار الكارثي.

المصدر: وكالات