ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنه لا أمن ولا أمان في دولة بها مليشيات فهي سبب كل البلاء، مضيفًا: “لكم في بيروت عبرة يا أُولي الألباب، حل المليشيات أولاً”.

العباني أكّد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أنّ فرض اتفاق الصخيرات المنتهي الصلاحية في 2017/12/16 يعتبر جريمة ضد حقوق الانسان، أما إعادة النظر في قرار مجلس الامن رقم 2259 فهو عمل إنساني وأخلاقي.

ونوّه إلى أنّ قرار مجلس الأمن رقم 2259 ساهم في زيادة إفساد الحياة السياسية تحت سمع المبعوث الأممي وبصره.

يشار إلى أن مجلس الأمن قد أصدر قراره رقة 2259 في 23 ديسمبر 2015 بالإجماع بشأن الترحيب بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب في السابع عشر من ذات الشهر، وبإنشاء المجلس الرئاسي.