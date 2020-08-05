العراق وتركيا في مفاوضات جديدة حول ملف المياه

العراق وتركيا في مفاوضات جديدة حول ملف المياه

العراق – أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، عن لقاء مرتقب مع الجانب التركي لحسم المفاوضات بشأن ملف المياه.

وقال الناطق باسم الوزارة عوني ذياب في تصريح مساء الثلاثاء، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي “كلف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ممثلا في المفاوضات بشأن حصص نهري دجلة والفرات مع الجانب التركي”.

وأضاف أن الوزارة “مستعدة لخوض المفاوضات لاسيما أنه ملف واسع ومرتبط بحياة المواطنين، والعراق بأمس الحاجة إلى المياه، وعدم التوصل إلى حل قد يسبب أضرارا وخيمة”.

وتابع ذياب “هناك مؤشرات للتفاوض مع الجانب التركي عبر الدائرة المغلقة ومن المؤمل عقد اللقاء في الأيام القليلة المقبلة”.

المصدر: RT