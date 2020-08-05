ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة أمس الثلاثاء وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب.

اللقاء خُصّص بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة لبحث مستجدات الوضع الوبائي العام بالبلاد وخاصّة ما يتعلق بالبؤر الوبائيّة الجديدة المصابة بفيروس كورونا الذي يمثل تهديدًا للبلاد ولمختلف دول العالم.

كما اطلع صالح خلال اللقاء على أخر القرارات التي خلصت اللجنة إليها العليا لمكافحة وباء كورونا خلال اجتماعها في مقر رئاسة الأركان العامة في المرج وما ترتب عليها من نتائج أهمها إعادة فرض حظر التجول داخل المدن من السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا ابتداء من يوم أمس الثلاثاء إضافة إلى منع التنقل بين المدن نهائيًا لحين إشعار آخر.

وبدوره، أوضح وزير الصحّة بأنّ قرارات اللجنة العليا تضمنت أيضا إقفال كافّة المقاهي والمطاعم مع قفل تامٍّ لكافةّ صالات الحلاقة ومزينات النساء وكافة صالات المناسبات والمنازل المخصصة لذلك.

وأضاف بأنّ اللجنة العليا دعت خلال اجتماعها لتسيير كافّة الوحدات الإدارية بالحد الأدنى من الموظفين، مشيرًا إلى أنّ قرارًا سيصدر من وزارة التعليم بالتعاون مع اللجنة الطبية الاستشارية بشأن العملية التعليمية، لافتًا إلى أنّ إجراءاتها ستكون تصاعدية وقد تم الاتفاق على ضرورة رفع درجة الوعي بهذا الخطر ومواجهته مواجهة شاملة.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية تنفيذ كافة الخطة المتبعة وما تم إنجازه إلى حد الآن على المستوى الطبي.

وأعرب عن يقينه بقدرة وزارة الصحة والدولة الليبية على مواجهة هذا الفيروس والانتصار عليه بتضامن الدولة والمجتمع المدني والاجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية، وعدم الاستهانة بخطورته والعمل وفق خطة واحدة تقودها الحكومة.

ودعا إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة والحد من التنقلات إلا للضرورة، مشددًا على وجوب أن يكون المواطن مسؤولًا ولا يساهم في التسبب في العدوى ونشر المرض.

وتناول اللقاء جملة من الموضوعات التي تتعلق بمتابعة موقف اللجان المختصة بجائحة كورونا على مستوى كل البلديات والمؤشرات الأخيرة في بلديتي طبرق وسبها والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن من قبل الحكومة الليبية بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة بمكافحة وباء كورونا.