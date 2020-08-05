الأردن – بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة العشرات وغصابات الآلاف.

وأكد عبد الله الثاني في البرقية على “وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في لبنان في هذا المصاب الأليم، واستعداده لتقديم كافة أشكال المساعدة”.

وعبر العاهل الأردني “عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب لبنان وشعبه الشقيق كل مكروه”.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت، اليوم، أدى إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من 3 آلاف بجروح مختلفة.

المصدر: “بترا الأردنية”