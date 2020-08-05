ليبيا – أجرى رئيس الأركان العامّة للقوات المسلّحة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري برفقة وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا سعد عقوب زيارة فجائيّة إلى مستشفى المرج التعليمي بحضور مدير أمن المرج- رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية المرج العقيد وهبي أنور الرخ للوقوف على سير عمل المستشفى والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والوفد المرافق لها أطلعت بحسب المكتب الاعلامي لوزارة الصحة خلال الجولة التفقدية على سير عمل الأقسام السريرية والعناية والطوارئ وعدد من الأقسام الأخرى والتي تأتي في إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافيّة والعلاجيّة.

وقرّر وزير الصحة خلال الجولة إيقاع عقوبات رادعة بحق عدد من المقصّرين في عملهم بالمستشفى إثر زيارة مفاجئة قام بها أمس الثلاثاء لعدد من أقسام المستشفى لعدم تمتعهم بروح المسؤوليّة وتقصيرهم في أداء مهامهم وعملهم.

وأوضح أنّ هذه العقوبات جاءت انطلاقًا من الحرص على صحّة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحيلولة دون تفشي الفيروس وتحقيقًا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة المتّخذة لمواجهة جائحة كورونا ورفع حالة الجهوزيّة الكاملة.

وشدّد الوزير على أنّ الوزارة لن تتوانى على الإطلاق في معاقبة كافّة المقصّرين في كافّة مواقع الوزارة ولن يقبل بأيّ حال من الأحوال استمرار الظواهر السلبيّة في المرافق الصحّية.

كما شملت الجولة تفقّد قسم العزل الصحيّ بعد إتمام صيانته وتم الاطلاع على غرف العناية الفائقة والغرف المعدة للحجر الصحي وحالات الاشتباه بفيروس كورونا وكانت الصيانة في المستوى المطلوب حيث أبدى رئيس الأركان العامة ووزير الصحة إعجابهما بالتجهيزات الموجودة داخل القسم استعدادًا لأيّ طارئ.

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