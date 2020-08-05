إسبانيا – حرصت العديد من الأندية الأوروبية وبينها برشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان على توجيه رسائل مواساة للشعب اللبناني وحكومته، بعد الانفجار الذي وقع في بيروت عصر الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “تغريدة” قال فيها: “نعرب عن تعازينا ودعمنا لجميع المتضررين بانفجار بيروت… قلوبنا معكم”.

وبدوره، وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة دعم للبنان عبر حسابه الرسمي قال فيها: “قلوبنا مع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت”.

أما نادي إنتر ميلان، فقد كتب “تغريدة” جاء فيها: “تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة من العاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية من أجل كل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 50 قتيلا بالانفجار ومئات الجرحى في حصيلة أولية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي”.

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن “الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية”، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: “يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات”.

المصدر: وكالات