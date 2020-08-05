بعد انفجار مرفأ بيروت.. تحرير 100 مليار ليرة للتعامل مع الحادث

بعد انفجار مرفأ بيروت.. تحرير 100 مليار ليرة للتعامل مع الحادث

لبنان – قرر الرئيس اللبناني ميشال عون تحرير الاعتماد الاستثنائي، البالغ 100 مليار ليرة لبنانية والمخصص للظروف الاستثنائية، وذلك بعد انفجار مرفأ بيروت أمس، والذي تسبب بدمار كبير.

وجاء قرار الرئيس اللبناني استنادا إلى المادة 85 من الدستور اللبناني وفي موازنة العام 2020، حيث تم تخصيص 100 مليار ليرة لبنانية للظروف الاستثنائية والطارئة.

وكان قد انعقد في قصر بعبدا مساء أمس برئاسة الرئيس اللبناني اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وجاء الاجتماع بناء على دعوة من الرئيس اللبناني على إثر الانفجار.

وقدم المجلس مجموعة من التوصيات إلى مجلس الوزراء للتعامل مع الحادث، ومن أبرزها:

– دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء.

– العمل على توفير كميات من القمح بعدما تلفت تلك المخزنة في منطقة الميناء.

– حصر بيع الطحين للأفران.

– تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.

– وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

وأعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء يوما للحداد الوطني على ضحايا الانفجار، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات