ترامب: ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا

ترامب: ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا

لبنان – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انفجار مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا، وأضاف أن “بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة من نوع ما في بيروت”.

وأعرب ترامب عن تعازيه للبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، وصفه بأنه “هجوم”، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن “الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان… سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب”.

وأضاف: “مسؤولون عسكريون أمريكيون يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما”.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عصر الثلاثاء عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: رويترز