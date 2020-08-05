ليبيا – أكد مدير الإدارة العامّة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخليّة بحكومة الوفاق ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز محمد فتح الله بأن الوقود متوفر في كافّة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

فتح الله نوّه بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق إلى أنّ عمليّة التوزيع تسير بشكل سلس لتزويد كافة المحطات بالوقود ،مشيراً إلى أن هذه المحطات ستعمل على مدار 24 ساعة طيلة الأيام القادمة لتوفير الوقود لكافة المواطنين.

وطالب مدير الإدارة العامة كافّة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات وعدم الازدحام غير المبرر أمام محطات توزيع الوقود الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة السير بالطرقات العامة وبالتحلي بروح المسؤولية.