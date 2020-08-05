لبنان – طمأنت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعد انفجار بيروت، وقالت إنها لم تكن متواجدة في منزلها، ولكن منزلها لم ينج من الانفجار، ونشرت فيديو استعرضت خلاله الخسائر الكبيرة في المنزل وآثار تدميره بعد الانفجار الضخم.

وكتبت هيفاء: “‏اللي صار اليوم ب ‎#بيروت بيبكّي .. الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار.

وأصيبت روبي مديرة منزلها، بإصابات شديدة في العين والرأس، وطلبت هيفاء من معجبيها ومتابعيها الصلاة من أجلها من خلال مقاطع الفيديو التي تم نشرها على حسابها على موقع Instagram.

وأضافت: “بيتي بجانب الانفجار. كلنا بخير ومصير الله وما فعلناه”.

كما نشر الفنان راغب علامة وجاد شويري صور لشققهم في بيروت بعد تعرضها للدمار.

وقال شويري إنه نجا من الموت وطمأن الجميع على حالته الصحية، وأضاف أنه لا يستطيع التواصل مع الجميع للاطمئنان عليهم وطمأنتهم، ووصف ما حدث في الانفجار بأحداث نهاية العالم.

وامتدت آثار انفجار بيروت إلى عدة ممتلكات ومنشآت تابعة للنجوم والمشاهير في بيروت ومنها مقر خبيرة التجميل هالة عجم، والتي نشرت فيديو وصورا للخسائر التي لحقت بمقرها، ونفس الحال لمصمم الأزياء العالمي زهير مراد وغيرهم.

كما استعرضت المغنية دومينيك حوراني الآثار التي لحقت بمنزلها أثناء الانفجار.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي