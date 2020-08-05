ليبيا – أكد عضو لجنة الرصد السريع بمصراتة ماهر مطر على أن فريق لجنة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة مكلّفة بعدة مهام، من ضمنها تتبع الوباء وحصر المخالطين لأيّ حالة مصابة وتتبع الدائرة الوبائية لكل مريض.

مطر قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه بحسب تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد تم تجاوز المرحلة الرابعة والتي تعرف بمرحلة الانتشار والحالات مجهولة المصدر.

وأضاف: “في شهر 3 و4 حالة الدليل كانت موجودة وسيطرنا على الوباء، الآن الوباء قام بهجمة مرتدة على ليبيا ولكن هناك حالات شفاء والوضع في طور الاستدراك؛ بدليل ارتفاع مراكز العزل بالإضافة للمختبر المرجعي الذي تم إنشاءه”.

وأوضح أن اللجنة تقوم بتتبع المخالطين وحصرهم؛ لأخذ عينات منهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكّدًا على أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا سببها صالات الأفراح والمناسبات.