إنجلترا – يسعى نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لضم اللاعب الشاب جمال لويس مدافع فريق نورويتش سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض نورويتش سيتي، وفقا لصحيفة “التليغراف” الإنجليزية، عرضا من ليفربول بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لضم جمال لويس.

ويطلب نورويتش سيتي من “الريدز” بمضاعفة المبلغ، للظفر بخدمات اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما.

ولعب جمال لويس بانتظام مع فريقه الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز خلالها هدفا وحيدا، وظهر بمستوى مبهر.

المصدر: وكالات