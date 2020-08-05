إسبانيا – أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بالمسيرة الاحترافية الأسطورية لإيكر كاسياس، حارس مرمى المنتخب الإسباني وريال مدريد سابقا، بمناسبة إعلان الأخير رسميا عن اعتزاله.

وانضم ميسي إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين عبروا عن دعمهم للحارس “القديس” بمجرد توثيق خبر اعتزاله الرسمي من خلال نشر رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أمس الثلاثاء.

وقال ميسي: “إيكر يعتزل اليوم، لكنه دخل تاريخ كرة القدم منذ وقت طويل، ليس فقط لأنه كان مثلا أعلى في الدوري الإسباني، ولكن أيضا لأنه تمكن من الفوز بكل شيء على المستوى الدولي”.

وأضاف: “أنت حارس مرمى مذهل، والحقيقة أن مواجهتك كانت صعبة جدا، ولكن بالنظر إلى الوراء، كنت منافسا لطيفا في كل مرة لعبت أمامك بعيدا عن الخصومة”.

وسبق أن مدح كاسياس، بطل العالم 2010، بدوره النجم ميسي، حيث وصفه بالمهاجم الأفضل الذي لعب أمامه على الإطلاق في أكثر من مناسبة.

وتعرض إيكر كاسياس، البالغ من العمر 39 عاما، لأزمة قلبية في مايو 2019، ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ ذلك الحين مع فريقه بورتو البرتغالي.

المصدر: وكالات