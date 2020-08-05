دبي – هوى الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 74% في النصف الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف أجزاء من الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيان صادر عن حكومة دبي استقطبت الإمارة، المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط، 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في ستة أشهر انتهت في 30 يونيو الماضي.

وقال سامي القزمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن “الجائحة مثلت تحديا لكن حزم التحفيز دفعت تطورات إيجابية في بيئة الاستثمار”.

وشهدت دبي إجراءات عزل عام لعدة أسابيع في إطار جهود حكومية لكبح فيروس كورونا، مما تسبب في إغلاق العديد من الشركات مؤقتا.

المصدر: “رويترز”