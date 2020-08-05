الولايات المتحدة – أعلنت الولايات المتحدة امس أنها نجحت في اختبار صاروخ عابر للقارات من طراز “مينوتمان 3” يحمل ثلاثة رؤوس نووية.

وأشار سلاح الجو الأمريكي في بيان له إلى أن الصاروخ أطلق من قاعدة “فاندنبيرغ” الجوية بكاليفورنيا، واجتاز نحو 6760 كم فوق المحيط الهادئ، قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواغالين في جزر مارشال.

وقال سلاح الجو، إن “الصاروخ غير المسلح، زود بثلاث رؤوس حربية صغيرة نووية”.

وأشار المشرف على التجارب الكولونيل عمر كولبرت، إلى أن صاروخ “مينوتمان” عمره 50 عاما ويعد الاختبار المستمر ضروريا لضمان موثوقيته حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين، عند نشر برنامج الردع الاستراتيجي الأرضي الذي سيخلف مينوتمان”.

و”مينوتمان – 3″، هو “صاروخ أرض- جو الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ عام 2005، وهو موجود في نقاط إطلاق في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا”.

من جهتها، أكدت القوات الجوية أن “الاختبار كان مخططا له منذ شهور ولا يمثل استجابة أو رد فعل على الأحداث في العالم أو التوترات في المنطقة”.

المصدر: “أ ف ب”