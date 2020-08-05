قبرص – أفادت تقارير إعلامية بأن سكان قبرص سمعوا دوي الانفجار في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، وشعروا به.

وكتب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل على “تويتر”: “لقد تلقينا عددا من التقارير القادمة من قبرص والتي بدت مرتبطة بالانفجار، حول سماع ضجيج أو أصوات صادرة عن اهتزاز النوافذ”.

وأفادت وسائل إعلام محلية في قبرص بأن الانفجار “كان مسموعا وأثار قلقا” لدى السكان.

كما نشر العديد من سكان الجزيرة تغريدات على “تويتر”، قالوا فيها إنهم شعروا بالانفجار.

وأكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، أنه على اتصال مع الحكومة اللبنانية وأبلغها باستعداد قبرص للمساعدة على الفور.

وتجدر الإشارة إلى أن قبرص تقع على بعد 240 كم عن لبنان.

المصدر: وكالات