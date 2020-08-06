القاهرة – أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا تفجيرات بيروت.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط تناول خلال الاتصال سبل حشد الدعم لمساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، كما عبر عن اعتزامه بزيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له ولتقديم العزاء بصورة شخصية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط كان قد أطلق في وقت سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعيا إلى تحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

وأكد المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية، وأيضا الدولية ذات الصلة.

المصدر: RT