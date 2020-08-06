الصين – ذكرت مجموعة الأدوية الألمانية بَيونتك، وشركة فوسن فارما الصينية، امس أنهما بدأتا في اختبارات سريرية على البشر في الصين، لاختبار لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

وتم حقن جرعة أولى من اللقاح لـ72 شخصا سيخضعون للتجربة، بعد أن أعطت السلطات الصينية الضوء الأخضر.

وتشمل تجربة المرحلة الأولى في الصين 144 مشاركا سيحصلون على جرعتين من اللقاح التجريبي بفارق 21 يوما.

وأصبحت المنافسة مؤخرا على أشدها لإنتاج لقاحات بين الصين وروسيا والدول الغربية للحصول على قصب السبق في هذا المضمار.

واللقاح التجريبي المذكور، هو واحد من أربعة تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي الرسول التي طورتها بيونتك، ويجري تقييم لقاح تجريبي آخر في المرحلة الثالثة الأخيرة في تجربة مشتركة بين بيونتك والأمريكية فايزر، وقد بدأت في 27 يوليو.

المصدر: فرانس 24