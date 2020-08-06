الجيش الجزائري وفي افتتاحية العدد الشهريّ الجديد من مجلته التي تحمل اسم “الجيش” وفقًا لما نقله موقع “سكاي نيوز عربية”، أشار إلى أنّ الوضع المستجدّ السائد على الأرض في ليبيا أخطر بكثير مما قد يتصوره البعض.

وتابع: “تداعيات الحرب بالوكالة التي تخطط بعض الجهات لتنفيذها في ليبيا ستكون آثارها وخيمة على دول المنطقة”.

وأشار إلى أنّ الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلّحة لخّص الوضع في الدولة الشقيقة، قال فيه: إنّ ليبيا في وضع مماثل لما يحدث في سوريا بسبب تعدد التدخّلات الأجنبية.

وحذّر الجيش من أنّ الوضع في ليبيا قد يفرز تحديات وتهديدات للأمن القومي الجزائري، مشددًا على أن موقف الجزائر بالنسبة للملف الليبي يستند إلى مبادئ الاحتكام إلى الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات لفض النزاع.