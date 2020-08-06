الجيش الروسي يتسلم مروحية من دون طيار

الجيش الروسي يتسلم مروحية من دون طيار

روسيا – قام المهندسون الروس بتصميم مروحية مسيرة متعددة المهام.

وفاز مشروع المروحية من دون طيار من طراز “غراتش” (الغراب) في مسابقة أقامتها شركة “أفياسترويتيل غودا” الروسية. وقال ناطق باسم الشركة إن الجيش الروسي سيتسلم مروحية “غراتش” من دون طيار بعد انتهاء اختباراتها.

وتم تصميم الدرون الجديد بناء على أساس كلاسيكي يقضي بوجود المروحيتين الرئيسة والخلفية المساعدة. وتزودت المروحية بمحرك بنزين.

وتسمح مواصفات الدرون باستخدامه كمروحية الاستطلاع أو مروحية النقل القادرة على نقل الحمولة بوزن حتى 40 كيلوغراما إلى مسافة 400 كيلومتر. أما وزن المروحية نفسها فبلغ 100 كيلوغرام.

وتم تصميم وتصنيع المروحية من دون طيار في مصنع “أرزاماس” للأجهزة والعدادات. وساهم في المشروع كذلك معهد موسكو للطيران وأكاديمية “جوكوفسكي” العسكرية الجوية في مدينة فورونيج ومكتب “أرزاماس” للتصاميم

المصدر: زاشيشات روسيا