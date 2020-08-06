لبنان – أفاد بيان للحكومة اللبنانية بأن العراق سيقدم الوقود للبنان لمساعدته في تجاوز تداعيات الانفجار في مرفأ بيروت.

وجاء في البيان أن وفدا عراقيا برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار اجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب امس الأربعاء، وأبلغه بأن بغداد ستقدم لبيروت مساعدات متمثلة بإمدادات وقود بعد الانفجار الذي وقع مساء الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن كمية من القمح ستصل يوم الجمعة من العراق بعد الانفجار الذي تسبب في افتقار العاصمة اللبنانية للقمح وفقا لما ذكره محافظ بيروت.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أبلغ نظيره اللبناني حسان دياب خلال اتصال هاتفي، بأن “العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة”، وأن الحكومة العراقية قررت إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية العاجلة للبنان.

المصدر: رويترز