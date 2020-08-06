ليبيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إنّ بلاده مستعدّة للعمل على الفور على دفعة جديدة للتعاون مع ليبيا.

جويريني أشار خلال لقائه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية، إلى أن هناك استعدادًا كاملًا من الجانب الإيطالي للإطلاق الفوري لمبادرات التعاون الإضافية المحددة.

وتابع: “بذلنا في السنوات الأخيرة جهودًا مهمّة لتطوير التعاون المدني العسكري مع السلطات المحليّة التي سنطوّرها بالتزام متجدد”، موضحًا أنه لهذا السبب يبقى الوجود الإيطالي في ليبيا التزامًا ذا أولوية.

كما أوضح جويريني أنّ المبادرات الجديدة تتعلق أولًا وقبل كل شيء بتأكيد التعاون من أجل استصلاح الأجهزة وإزالتها والتي طلبتها ليبيا، كما أنه من المتوقع تنفيذ التعاون الطبي-الصحي بالإضافة إلى النشاط الحالي في مصراتة.