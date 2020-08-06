ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الخطط الإخوانية مستمرة لإخضاع ليبيا تحت سيطرتهم أو لتحويلها إلى دويلات قزمية أو محميات تابعة لتركيا على غرار دولة قطر.

السعيدي وفي تصريحات خاصّة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أضاف أنّ كل الأجسام المعروضة على الساحة الآن أجسام أنشئت خارج حدود البلاد بداية من الهيئة البرقاوية إلى مجلس إقليم فزان إلى أشباههم في المنطقة الغربية.

وأكّد أنّ مثل هذه المشاريع أُوقف تنفيذُها مراعاة للمصالح المشتركة بين الدول الداعمة لها لكنها ستعود للواجهة بقوة سياسية وعسكرية في حال تضاربت المصالح لتعلن أنها أنشأت مكاتب سياسية لها منفصلة عن مركز صنع القرار في البلاد.

عضو مجلس النواب طالب أهالي المنطقة الجنوبية بضرورة التريّثِ وعدم الانجرار وراء الدعايات المشبوهة التي يراد بها هتك النسيج الاجتماعي الليبي وضرب الوحدة الوطنية، مشدّدًا على ضرورة التحرّك عُرْفِيًّا وقانونيًا ضدّ كل الجماعات التي تروّج لهذه الأفكار الهدّامة.