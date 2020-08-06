تركيا – انخفض سعر صرف العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية متدنية، وذلك وسط موجة بيع، مع تخوف المستثمرين من أن تشهد تركيا أزمة عملة كما حدث في 2018.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد ارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.86% إلى 7.2494 ليرة تركية للدولار، لتسجل بذلك العملة التركية أدنى مستوى في عدة شهور.

وكانت العملة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها في التاريخ في وقت سابق من العام، حيث بلغت 7.26 ليرة للدولار، ويعني ذلك أن مستوى تداول الليرة اليوم كان بالقرب من مستويات تاريخية متدنية.

وقالت وسائل إعلام إن البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المعدل السنوي للتضخم، تماشيا مع تعليمات من الحكومة، مما أجبره على بيع عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية، لحماية قيمة الليرة.

ويقول اقتصاديون إن سياسة كهذه ليست مستدامة، مشيرين إلى احتياطيات البنك المستنفدة وطفرة الاقتراض، وفقا لما نقله موقع “أحوال” التركي.

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من تعرض الليرة التركية لضغوطات، ودعا المركزي التركي إلى تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي على المدى المتوسط ​​واحتواء النمو الائتماني السريع.

المصدر: وكالات