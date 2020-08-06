ليبيا – أكّد القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث العسكري باسم مسلحي بركان الغضب مصطفى المجعي، أن كل التجهيزات العسكرية والميدانية لمسلحيهم تؤكّد وجود معركة قريبة جدًا في جبهة سرت والجفرة، مشيرًا إلى أنّ من وصفهم بـ”قوات بركان الغضب” وغرفة عمليات “سرت-الجفرة” في حالة طوارئ وتأهب وتحضيرات لهذه الخطوة وتنتظر القرار فقط.

المجعي قال خلال تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “لا أعتقد أنّ الحكومة أو غيرها يستطيعون إيقاف معركة سرت، إلا في حال تم الاتفاق والتأكد من عودة المدينة وكامل الحقول النفطية إلى سلطة الدولة، ورغم هذه المحاولات إلا أنه ميدانيًا الكل يتجهز للمعركة والآن اكتملت كافّة التجهيزات لخوض الخطوة” حسب تعبيره.

وبخصوص تأخّر المعركة وتوقف مسلحي الوفاق عند حدود معينة، إختتم قائلًا: “هناك محاولة لإفساح المجال لبعض المبادرات السياسية التي طرحت مؤخراً”، مستبعداً الوصول إلى حل سلمي مع من وصفهم بـ”المتعنتين” (القوات المسلحة الليبية) ، لذلك المعركة لابد منها حسب قوله.