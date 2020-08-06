ليبيا – أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس استعداد بلاده للجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن مسألة ترسيم حدود المناطق البحرية.

ميتسوتاكيس وخلال مشاركة افتراضية في منتدى أسبن للأمن اليوم الخميس وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال :”لقد التقيت بالرئيس أردوغان مرتين منذ توليَّ منصب رئيس الوزراء، أخبرته برغبتنا في تجديد العلاقات اليونانية التركية؛ لأننا سنظل جيرانًا إلى الأبد، أنا حقًا لا أصدّق أنّ هناك عداوة بين الشعبين اليوناني والتركي.للأسف لم أتلقَّ الرد الذي توقعته”.

وأشار إلى أنّ اليونان تعتبر توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا باطلًا وغير قانوني وهو ما ينتهك بشكل واضح -بحسب أثينا- الحقوق السيادية لليونان لأنها لا تعترف بالمنطقة الاقتصادية الحصرية للجزر اليونانية على الإطلاق.

وأضاف: “سلوك تركيا في رأيي مزعزع للاستقرار وهذه ليست مشكلة لليونان فقط إنها مشكلة لأوروبا،وأعتقد أنها أيضًا مشكلة للولايات المتحدة”.

وتابع :”كنت صادقًا جدًا مع تركيا والمجتمع الدولي، وقلت إننا إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق فسنلجأ إلى محكمة لاهاي،دعونا نتفق على أن هذا هو الحل الوحيد وسنحترم قرار المحكمة ونحترم القانون الدولي أعتقد أن هذا نهج عادل إذا لم نتمكن من حل النزاع فيما بيننا”.

رئيس الوزراء اليوناني أشار إلى أن تركيا حليف غير موثوق به في حلف الناتو، قائلًا: “أعتقد أنّ تركيا تتصرف بشكل غير موثوق به داخل الناتو. على سبيل المثال تثير مسألة شراء صواريخ إس – 400 قلقنا جميعًا بما في ذلك الولايات المتحدة؛ لأنه يهدد طائرات إف – 35 التي هي جزء لا يتجزأ من حلف شمال الأطلسي باعتبارها أكثر طائرات الحلف تطورا”.