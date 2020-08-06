اليمن – انهارت أمس 4 منازل بمديرية صنعاء القديمة جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضح مدير عام المديرية أحمد الصماط، أن المنازل المنهارة شملت منزلين قديمين خاليين من السكان غرب الجامع الكبير أحدهما مكون من 4 طوابق، والآخر من طابقين، وتسببا في قطع طريق، بالإضافة إلى منزلين في حارة صلاح الدين أحدهما انهار جزئيا.

وأشار أحمد الصماط إلى إخلاء منزلين في “حارة بروم” بعد ظهور تشققات وتصدعات كبيرة فيهما، وذلك كإجراء احترازي.

ودعا الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية والجهات المعنية بإزالة الأجزاء المتبقية من المنازل المنهارة كونها تشكل خطورة على المنازل المجاورة.

وناشد المسؤول كافة الجهات المعنية الوقوف إلى جانب الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية لترميم وصيانة منازل صنعاء التاريخية الآيلة للسقوط.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”