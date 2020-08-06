ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن عقد ” اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” اليوم الإربعاء إجتماعاً بمقر المصرف كان أهم من بين ماناقشته هو ملف الفساد .

وكانت المفاجأة أن اللجنة التي ستكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد انعقدت برئاسة الصديق الكبير وبحضور أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين هو مصطفى المانع مستشار الكبير وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمارات وهو أحد الكوادر الفارة من بنغازي .

تقرير | قيادي بارز بالإخوان يشق طريقه من المركزي لمؤسسة الإستثمار .. تعرّف عليه ! #ليبيا #المرصدhttps://t.co/gizy66QrVj — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2019

كما حضر أيضًا فتحي باشاآغا والصديق الصور مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بالإضافة الى الأعضاء المندوبين عن مؤسسات الدولة ذات العلاقة الذين لم يكشف المصرف عن اسمائهم كما أن باشاآغا لم يكشف أيضًا عن الاجراءات المفترض انه اتخذها بحق مصطفى المانع المتورط في منح جواز خاص للإرهابي المعتقل عماد الشقعابي لكن وزير الداخلية ظهر عوضًا عن ذلك مع المانع في اجتماع لمكافحة تمويل الإرهاب !!!

الكشف عن حقيقة حصول ” الشقعابي ” على جواز خاص من الخارجية عبر مؤسسة الإستثمار . #ليبيا #المرصد

https://t.co/Dbbf6kMheo — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 26, 2019

وناقشت اللجنة الاستعداد لعمليات التقييم المنتظر اجراؤها لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، والإلتزامات القائمة على مؤسسات الدولة بالخصوص.

كما تم مناقشة آليات التنسيق والتعاون المحليين في مجال مكافحة الفساد لارتباطه الوثيق بجرائم غسل الأموال، وقد خلص الاجتماع الى تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووحدة المعلومات المالية الليبية بالخصوص.

بالصور والفيديو والمستندات .. هكذا سيطر الإخوان وحلفائهم على مفاصل #ليبيا المركزي! #المرصد https://t.co/gANk7u0Si0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 5, 2018

ويعتبر مصطفى المانع واحدًا من أهم كوادر الإخوان المسلمين في مصرف ليبيا المركزي رفقة آخرين من أمثال فتحي عقوب وسليمان عبدالقادر المراقب السابق للجماعة وآخرين يمكن التعرف عليهم من خلال هذا التقرير من ارشيف المرصد .

المانع : رحيل قائد عسكري بمستوى بن حميد لا يعني نهاية الثورة. #ليبيا #المرصد https://t.co/gbpMbyjKEU — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 1, 2018

كما أنه ومن الافت جدًا أن اللجنة قد تناولت ملف مكافحة تمويل في وقت يشغل فيه علي شقيق مصطفى المانع منصب رئيس ما تسمى الهيئة البنغازية ” وهو أيضًا عضو في جماعة الاخوان المسلمين الليبية ومن قياداتها البارزة المرتبطة بشورى بنغازي المرتبط بدوره بتنظيمي القاعدة وداعش .

المرصد – متابعات