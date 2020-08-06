لبنان – واجه اللبنانيون كارثة الانفجار الهائل الذي ضرب مساء الثلاثاء الماضي مرفأ بيروت، بالتصميم على تجاوز المحنة من خلال التضامن للتغلب على عواقب الكارثة.

وأفاد مراسل وكالة أنباء “تاس” بأن مخيما اقيم في ساحة ساسين في حي الأشرفية بالعاصمة بيروت ، حيث يتم توزيع الطعام الساخن والماء والسلع الأساسية مجانا على العائلات المتضررة.

ونُقل عن أحد القائمين على هذه المبادرة، وهو أستاذ بمدرسة ثانوية يدعى روجر قوله: “واجبنا هو مساعدة أولئك الذين تركوا بلا مأوى، والذين دمرت منازلهم جراء الانفجار”.

وأفاد الأستاذ اللبناني بأن العديد من المواطنين حضروا إلى ساحة ساسين أمس الأربعاء لأنهم تركوا بلا مصدر رزق، مضيفا “إن عدد هؤلاء الأشخاص يتزايد باطراد، ونواصل جمع الطعام والأشياء الضرورية لهم”.

وتقول سلطات مدينة بيروت إن ما لا يقل عن 300 ألف من سكان العاصمة أصبحوا بلا مأوى، في حين يقدر إجمالي الأضرار المادية التي لحقت بالمنطقة التي شملها الانفجار بنحو 15 مليار دولار، علاوة على مقتل 135 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن باسل محفوظ، الخبير في الشؤون السياسية قوله إن “الانفجار الحالي، يمكن قارنته من حيث الحجم والعواقب بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، والتي صاحبتها صدمة هائلة وحالة ذعر”.

المصدر: تاس