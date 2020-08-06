واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك أخبارا كبيرة بشأن تجسس الرئيس السابق باراك أوباما وجو بايدن على حملته الانتخابية.

وجاء في تغريدة نشرها ترامب على “تويتر”: “أخبار كبيرة، بدأت جريمة القرن السياسية تتكشف، أوباما وبايدن تجسسا بشكل غير قانوني على حملتي الانتخابية، قبل الانتخابات وبعدها، إنها خيانة”.

​ويشن الديمقراطيون هجوما متواصلا على إدارة ترامب، ويتهمونه بالفشل في مواجهة أزمة كورونا، معتبرين أن سوء إدارته تسبب في إلحاق الضرر بملايين الأمريكيين وجعل الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات.

ويطالب الديمقراطيون وفي مقدمتهم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بتوفير رعاية صحية متكاملة ودعم لكل الأمريكيين.

ويعتبر ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، أن الديمقراطيين يريدون تشويه صورته وأنهم يستغلون الأزمات الأخيرة للوصول إلى هدفهم وكسب أصوات الناس في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض ترامب عن الحزب الجمهوري، أمام منافسه جو بايدن عن الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات