إيطاليا – أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده بشكل نهائي مع الدولي التشيلي، أليكسيس سانتشيز، من مانشستر يونايتد.

وبحسب الموقع الرسمي لإنتر ميلان، فقد حسم “النيراتزوري” الصفقة مجانا، بعقد يمتد حتى العام 2023.

ولعب سانتشيز (31 عاما) في صفوف إنتر ميلان هذا الموسم على سبيل الإعارة، وساهم في احتلال الفريق وصافة “الكالتشيو”، والتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل سانتشيز، لاعب أودينيزي الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وأرسنال الإنجليزي السابق، أربعة أهداف في 31 مباراة مع إنتر.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى رغبة مانشستر يونايتد في التخلص من سانتشيز، بسبب راتبه المرتفع، الذي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

المصدر: وكالات