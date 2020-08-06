لبنان – أعلنت نقابة الصرافين في لبنان سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس.

ونقلت جريدة “الجمهورية” اللبنانية عن النقابة أن سعر صرف الدولار يوم الخميس 6 أغسطس 2020 سيكون بهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 ليرة للدولار كحد أدنى، والبيع بسعر 3900 ليرة للدولار كحد أقصى.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام أن الدولار سجل ارتفاعا في السوق السوداء بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وقالت إن سعر صرف الدولار ارتفع في السوق السوداء وبلغ 8400 ليرة لبنانية للبيع و8600 ليرة للشراء، بحسب ما أوردته بعض التطبيقات الإلكترونية.

المصدر: وكالات