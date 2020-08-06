ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصريّ سامح شكري أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الشؤون الخارجيّة والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا للتشاور حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك لاسيما المستجدات على الساحة الليبية.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرّح أنّ الوزير شكري إستعرض محدّدات الرؤية المصرية إزاء سبل التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية عبر تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الرامية لتفعيل إعلان القاهرة استكمالًا لمسار برلين والتأكيد على ضرورة التصدي الحازم لكافةّ عمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين إلى ليبيا مع رفض التدخّلات الأجنبيّة هناك.

وبدورها، حرصت الوزيرة أرانشا جونزاليس لايا على تأكيد أهمية احتواء كافّة أوجه التصعيد في منطقة شرق المتوسط وضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مع إيلاء الأهمية لاستقرار الوضع في شرق المتوسط.